Фильтр-кувшин Гейзер 62033

Фильтр-кувшин Гейзер Матисс хром 62033 станет стильным дополнением любой современной кухни. Фильтр предназначен для очистки воды от механических примесей, органических соединений, хлора, хлорорганики, железа, тяжёлых металлов. Активное серебро в составе картриджа предотвращает развитие бактерий. Обрезиненные ножки кувшина придадут ему устойчивость на любой поверхности. Для того, чтобы залить воду не обязательно снимать крышку, достаточно повернуть шторку на ней.