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Фильтр-кувшин Гейзер 62033
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер 62033
    Арт. X16910801306
    Фильтр-кувшин Гейзер 62033

      Фильтр-кувшин Гейзер 62033

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801306

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин Гейзер Матисс хром 62033 станет стильным дополнением любой современной кухни. Фильтр предназначен для очистки воды от механических примесей, органических соединений, хлора, хлорорганики, железа, тяжёлых металлов. Активное серебро в составе картриджа предотвращает развитие бактерий. Обрезиненные ножки кувшина придадут ему устойчивость на любой поверхности. Для того, чтобы залить воду не обязательно снимать крышку, достаточно повернуть шторку на ней.