Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040

Преимущества

Объем 3 литра

Сменный картридж серии 500 ресурсом 300 литров

Кувшин имеет эргономичную ручку и устойчивое основание

Крышка кувшина оснащена механическим индикатором смены картриджа

Надежная система установки картриджа исключает протечку неочищенной воды

Универсальный картридж обеспечивает очищение водопроводной воды от хлора и ржавчины

Вода проходит сквозь смесь ионообменных смол и материала Арагон, полностью очищаясь от хлора и ржавчины

Активное серебро, входящее в картридж, блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов

Кокосовый уголь устраняет неприятные привкусы и запахи, а механический фильтр удаляет нерастворимые частицы

Фильтр-кувшин Гейзер Вега синий 62040 предназначен для эффективного очищения водопроводной воды от хлора и ржавчины. Данный кувшин выполнен из пищевого пластика и вмещает 3 литра воды. Сменный картридж рассчитан на очистку 300 литров воды. Система смены картриджа препятствует протечке неочищенной воды.