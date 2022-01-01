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Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
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Фильтры-кувшины
    Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
    Арт. X16910801303
    Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
    Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
    Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
      Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
      Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040
      Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040

      Фильтр-кувшин Гейзер Вега 62040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801303

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Многоразовый / регенерирующий
      		Нет
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-кувшин Гейзер Вега синий 62040 предназначен для эффективного очищения водопроводной воды от хлора и ржавчины. Данный кувшин выполнен из пищевого пластика и вмещает 3 литра воды. Сменный картридж рассчитан на очистку 300 литров воды. Система смены картриджа препятствует протечке неочищенной воды.

        Преимущества

        • Объем 3 литра
        • Сменный картридж серии 500 ресурсом 300 литров
        • Кувшин имеет эргономичную ручку и устойчивое основание
        • Крышка кувшина оснащена механическим индикатором смены картриджа
        • Надежная система установки картриджа исключает протечку неочищенной воды
        • Универсальный картридж обеспечивает очищение водопроводной воды от хлора и ржавчины
        • Вода проходит сквозь смесь ионообменных смол и материала Арагон, полностью очищаясь от хлора и ржавчины
        • Активное серебро, входящее в картридж, блокирует размножение отфильтрованных микроорганизмов
        • Кокосовый уголь устраняет неприятные привкусы и запахи, а механический фильтр удаляет нерастворимые частицы