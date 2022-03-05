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Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
5.0
2
1 700 ₽
Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
    Арт. X1691080133
    5.0
    2
    Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
    Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
    Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
    Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
    Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
      Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
      Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
      Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
      Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2
      Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2

      Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2

      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.1
      Габариты, мм
      		341х122х123
      Все характеристики
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водный фильтр Новая Вода 10 на хол воду монтируется непосредственно в систему водоснабжения квартиры или загородного дома и работает в проточном режиме. Он эффективно удаляет мелкие частицы глины, ржавчины, песка. С его помощь можно решить проблему засорения водопровода нерастворимыми примесями, продлив срок службы сантехники. Фильтр Новая Вода 10 на хол воду имеет прозрачный корпус. Его можно использовать для предварительной очистки воды, увеличивая ресурс других водоочистных устройств.

        Преимущества

        • Имеет прочный корпус, колба из пищевого полимера
        • Фильтрующие элементы выполнены из безопасных материалов
        • Латунные вставки для подсоединения к системе
        • Производит качественную очистку холодной воды
        • Надежная конструкция, исключающая возникновение протечек
        • Визуальный контроль степени загрязнения картриджа благодаря прозрачности корпуса
        • Большой ресурс фильтрующих элементов