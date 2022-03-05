Магистральный фильтр Новая вода АU 020, 1/2

Преимущества

Имеет прочный корпус, колба из пищевого полимера

Фильтрующие элементы выполнены из безопасных материалов

Латунные вставки для подсоединения к системе

Производит качественную очистку холодной воды

Надежная конструкция, исключающая возникновение протечек

Визуальный контроль степени загрязнения картриджа благодаря прозрачности корпуса

Большой ресурс фильтрующих элементов

Водный фильтр Новая Вода 10 на хол воду монтируется непосредственно в систему водоснабжения квартиры или загородного дома и работает в проточном режиме. Он эффективно удаляет мелкие частицы глины, ржавчины, песка. С его помощь можно решить проблему засорения водопровода нерастворимыми примесями, продлив срок службы сантехники. Фильтр Новая Вода 10 на хол воду имеет прозрачный корпус. Его можно использовать для предварительной очистки воды, увеличивая ресурс других водоочистных устройств.