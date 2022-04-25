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Фильтр-мешок Panda 400-600 02875, бумажный
5.0
2
671 ₽
Мешки для пылесоса
    Фильтр-мешок Panda 400-600 02875, бумажный
    Арт. X13150573
    5.0
    2
    Фильтр-мешок Panda 400-600 02875, бумажный

      Фильтр-мешок Panda 400-600 02875, бумажный

      671 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13150573
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Panda
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		фильтр-мешок
      Материал
      		бумага
      Все характеристики
      671 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бумажный фильтр-мешок Panda 400-600 02875 эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги, материал рамки (клапана) мешка - картон. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду. 

        Совместимость с моделями пылесосов

        • IPC Soteco Panda 423, 429, 433, 623, 629, 633.  