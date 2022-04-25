Фильтр-мешок Panda 400-600 02875, бумажный

Совместимость с моделями пылесосов

IPC Soteco Panda 423, 429, 433, 623, 629, 633.

Бумажный фильтр-мешок Panda 400-600 02875 эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги, материал рамки (клапана) мешка - картон. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду.