Фильтр-мешок Panda 400-600 02875, бумажный
Арт. X13150573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|фильтр-мешок
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Материал
|бумага
- Бумажный фильтр-мешок Panda 400-600 02875 эффективно собирает всасываемый мусор, а также защищает внутренние детали и механизмы пылесоса. Фильтр изготовлен из бумаги, материал рамки (клапана) мешка - картон. После использования легко утилизируется, не загрязняя окружающую среду.
Совместимость с моделями пылесосов
- IPC Soteco Panda 423, 429, 433, 623, 629, 633.