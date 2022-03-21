Фильтр-регулятор Metabo FR-180, 1/4", 0901063877
Арт. X10991033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/4
- Фильтр-регулятор Metabo FR-180 (1/4") 0901063877 - предназначен для очистки воздуха, поступающего из компрессора, от влаги и масляной взвеси. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинтсрументу
Преимущества
- Настенное крепление
- Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы