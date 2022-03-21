Преимущества

Настенное крепление

Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

Фильтр-регулятор Metabo FR-180 (1/4") 0901063877 - предназначен для очистки воздуха, поступающего из компрессора, от влаги и масляной взвеси. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинтсрументу