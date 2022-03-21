Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр-регулятор Metabo FR-180, 1/4", 0901063877
5.0
2
Найти аналог
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр-регулятор Metabo FR-180, 1/4", 0901063877
    Арт. X10991033
    5.0
    2
    Фильтр-регулятор Metabo FR-180, 1/4", 0901063877

      Фильтр-регулятор Metabo FR-180, 1/4", 0901063877

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10991033
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-регулятор Metabo FR-180 (1/4") 0901063877 -  предназначен для очистки воздуха, поступающего из компрессора, от влаги и масляной взвеси. На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод. Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинтсрументу

        Преимущества

        • Настенное крепление
        • Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы