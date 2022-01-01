Колба фильтра Новая Вода A082
Арт. X1691080138
Характеристики
|
Производитель
|
Материал корпуса
|пластик
|
Удержание веществ
|нет
|
Проточный
|Да
|
Для загородного дома
|Да
- Магистральный фильтр из нержавеющей стали PRIO Новая Вода A082 обеспечивает эффективное очищение горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды. Данное устройство защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники. Корпус фильтра выполнен из пищевой нержавеющей стали с гальванопокрытием.
Преимущества:
- Фильтр предназначен для очистки горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды.
- Защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники.
- Корпус выполнен из пищевой нержавеющей стали с гальванопокрытием.
- Крышка фильтра выполнена из латуни и хромирована.
- A082 - единственный фильтр в России данного класса, изготовленный из марочной нержавеющей стали и латуни, что делает его устойчивым к коррозии даже в агрессивных средах.
- Типоразмер магистрального фильтра PRIO Новая Вода A082 Slim Line 10”.
- Корпус из пищевой нержавеющей стали.
- Крышка из латуни с хромированием.
- Внутренняя резьба 1/2".
- Используемый картридж: K700 (нетканый полиэстр 5 мкм).
- Допустимая температура воды: от +2 до +93 оС.
- Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2).
- Производительность: до 15 л/мин.
- Сертифицирован на максимальное давление 26 атм., протестирован в НИИ Сантехники.
- Оригинальный фильтр всегда имеет номерную голограмму, логотип нанесен на корпус методом травления, а не напечатан краской.