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Колба фильтра Новая Вода A082
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Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Новая Вода A082
    Арт. X1691080138
    Колба фильтра Новая Вода A082
    Колба фильтра Новая Вода A082
      Колба фильтра Новая Вода A082
      Колба фильтра Новая Вода A082

      Колба фильтра Новая Вода A082

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080138

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магистральный фильтр из нержавеющей стали PRIO Новая Вода A082 обеспечивает эффективное очищение горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды. Данное устройство защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники. Корпус фильтра выполнен из пищевой нержавеющей стали с гальванопокрытием.

        Преимущества:

        • Фильтр предназначен для очистки горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды.
        • Защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники.
        • Корпус выполнен из пищевой нержавеющей стали с гальванопокрытием.
        • Крышка фильтра выполнена из латуни и хромирована.
        • A082 - единственный фильтр в России данного класса, изготовленный из марочной нержавеющей стали и латуни, что делает его устойчивым к коррозии даже в агрессивных средах.
        • Типоразмер магистрального фильтра PRIO Новая Вода A082 Slim Line 10”.
        • Корпус из пищевой нержавеющей стали.
        • Крышка из латуни с хромированием.
        • Внутренняя резьба 1/2".
        • Используемый картридж: K700 (нетканый полиэстр 5 мкм).
        • Допустимая температура воды: от +2 до +93 оС.
        • Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2).
        • Производительность: до 15 л/мин.
        • Сертифицирован на максимальное давление 26 атм., протестирован в НИИ Сантехники.
        • Оригинальный фильтр всегда имеет номерную голограмму, логотип нанесен на корпус методом травления, а не напечатан краской.