Колба фильтра Новая Вода A082

Магистральный фильтр из нержавеющей стали PRIO Новая Вода A082 обеспечивает эффективное очищение горячей и холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды. Данное устройство защищает водопроводные трубы, увеличивает срок службы бытовой техники и сантехники. Корпус фильтра выполнен из пищевой нержавеющей стали с гальванопокрытием.

Преимущества: