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Магистральный фильтр Новая вода B120
5.0
3
1 550 ₽
2 040 ₽
Магистральные фильтры с картриджами
    Магистральный фильтр Новая вода B120
    Арт. X16910801182
    5.0
    3
    Магистральный фильтр Новая вода B120
    Магистральный фильтр Новая вода B120
      Магистральный фильтр Новая вода B120
      Магистральный фильтр Новая вода B120

      Магистральный фильтр Новая вода B120

      • -490 ₽
      1 550 ₽
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910801182
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.3
      Габариты, мм
      		180х90х90
      Все характеристики
      • -490 ₽
      1 550 ₽
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магистральный фильтр устанавливается в систему водоснабжения непосредственно перед подключенной стиральной или посудомоечной машиной, нагревательным котлом, душевой кабиной или джакузи. Прозрачный корпус фильтра предназначен для заполнения полифосфатом натрия. Процесс очистки происходит следующим образом: вода проходит через кристаллы и частично их растворяет. Обогащенная полифосфатами вода проникает во все системы водопроводной системы и создает на поверхностях рабочих элементов защитную пленку. В результате фильтр защищает бытовую технику от образования накипи, коррозии. Способствует смягчению воды, предотвращает коррозию деталей. Поставляется без полифосфата натрия (покупается отдельно).