Магистральный фильтр Новая вода B120

Магистральный фильтр устанавливается в систему водоснабжения непосредственно перед подключенной стиральной или посудомоечной машиной, нагревательным котлом, душевой кабиной или джакузи. Прозрачный корпус фильтра предназначен для заполнения полифосфатом натрия. Процесс очистки происходит следующим образом: вода проходит через кристаллы и частично их растворяет. Обогащенная полифосфатами вода проникает во все системы водопроводной системы и создает на поверхностях рабочих элементов защитную пленку. В результате фильтр защищает бытовую технику от образования накипи, коррозии. Способствует смягчению воды, предотвращает коррозию деталей. Поставляется без полифосфата натрия (покупается отдельно).