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Фильтр под мойку Новая вода E210
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода E210
    Арт. X1691080125
    Фильтр под мойку Новая вода E210

      Фильтр под мойку Новая вода E210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691080125

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Габариты, мм
      		300х130х300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

        Преимущества

        • Стационарное подключение
        • Отдельный кран для чистой воды (керамический шаровый)
        • Первый корпус прозрачный
        • Корпуса с двойным уплотнением
        • Многоступенчатая очистка (2 картриджа)
        • Низкая цена литра очищенной воды
        • Пластиковая подводка и фитинги быстрого подключения
        • Типоразмер Slim Line 10”