Фильтр под мойку Новая вода E210

Преимущества

Стационарное подключение

Отдельный кран для чистой воды (керамический шаровый)

Первый корпус прозрачный

Корпуса с двойным уплотнением

Многоступенчатая очистка (2 картриджа)

Низкая цена литра очищенной воды

Пластиковая подводка и фитинги быстрого подключения

Типоразмер Slim Line 10”

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.