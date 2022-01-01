Фильтр под мойку Новая вода E210
Арт. X1691080125
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|3
|
Габариты, мм
|300х130х300
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.
Преимущества
- Стационарное подключение
- Отдельный кран для чистой воды (керамический шаровый)
- Первый корпус прозрачный
- Корпуса с двойным уплотнением
- Многоступенчатая очистка (2 картриджа)
- Низкая цена литра очищенной воды
- Пластиковая подводка и фитинги быстрого подключения
- Типоразмер Slim Line 10”