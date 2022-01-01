Фильтр под мойку Новая вода E300
Арт. X1691080126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 300 обеспечивает универсальную очистку, умягчение, устранение неприятных запахов, улучшение вкуса воды, снижение количества накипи на посуде. Фильтр рекомендуется для регионов с водой с нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. В комплект поставки входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и все необходимые элементы для быстрой установки фильтра на место использования.
Преимущества
- 3 фильтрующих элемента/3 ступени очистки
- Рекомендуемая производительность фильтра для воды Prio Новая вода ЕU 300 составляет 1-2 л/мин
- K100 - нетканый полипропилен 5 мкм
- Кран для чистой воды поршневого типа
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от ржавчины, ила, песка, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
- Умягчает воду
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
- В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
- Фильтр выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
- Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая голова (технология Unibody), исключающая протечки
- Волокно-наполненные (армированные) голова и корпус
- Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
- Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением
- Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
- Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
- Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
- Фильтр устанавливается стационарно в водопровод холодной воды у точки потребления воды (обычно под кухонной мойкой) с выводом наверх отдельного крана для очищенной воды
- Вода проходит последовательно через несколько фильтрующих картриджей и подается очищенной через отдельный кран при его открытии в режиме "по требованию"