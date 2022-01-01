Фильтр под мойку Новая вода E300

Преимущества

3 фильтрующих элемента/3 ступени очистки

Рекомендуемая производительность фильтра для воды Prio Новая вода ЕU 300 составляет 1-2 л/мин

K100 - нетканый полипропилен 5 мкм

Кран для чистой воды поршневого типа

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от ржавчины, ила, песка, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ

Умягчает воду

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Фильтр выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники

Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая голова (технология Unibody), исключающая протечки

Волокно-наполненные (армированные) голова и корпус

Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит

Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением

Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред

Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)

Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

Фильтр устанавливается стационарно в водопровод холодной воды у точки потребления воды (обычно под кухонной мойкой) с выводом наверх отдельного крана для очищенной воды

Вода проходит последовательно через несколько фильтрующих картриджей и подается очищенной через отдельный кран при его открытии в режиме "по требованию"

Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 300 обеспечивает универсальную очистку, умягчение, устранение неприятных запахов, улучшение вкуса воды, снижение количества накипи на посуде. Фильтр рекомендуется для регионов с водой с нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. В комплект поставки входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и все необходимые элементы для быстрой установки фильтра на место использования.