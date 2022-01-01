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Фильтр под мойку Новая вода E300
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода E300
    Арт. X1691080126
    Фильтр под мойку Новая вода E300

      Фильтр под мойку Новая вода E300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691080126

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 300 обеспечивает универсальную очистку, умягчение, устранение неприятных запахов, улучшение вкуса воды, снижение количества накипи на посуде. Фильтр рекомендуется для регионов с водой с нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. В комплект поставки входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и все необходимые элементы для быстрой установки фильтра на место использования.

        Преимущества

        • 3 фильтрующих элемента/3 ступени очистки
        • Рекомендуемая производительность фильтра для воды Prio Новая вода ЕU 300 составляет 1-2 л/мин
        • K100 - нетканый полипропилен 5 мкм
        • Кран для чистой воды поршневого типа
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от ржавчины, ила, песка, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
        • Умягчает воду
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Фильтр выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
        • Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая голова (технология Unibody), исключающая протечки
        • Волокно-наполненные (армированные) голова и корпус
        • Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
        • Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением
        • Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
        • Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
        • Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • Фильтр устанавливается стационарно в водопровод холодной воды у точки потребления воды (обычно под кухонной мойкой) с выводом наверх отдельного крана для очищенной воды
        • Вода проходит последовательно через несколько фильтрующих картриджей и подается очищенной через отдельный кран при его открытии в режиме "по требованию"