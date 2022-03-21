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Фильтр под мойку Новая вода EU200
4.5
2
Найти аналог
Фильтры с отдельным краном
    Фильтр под мойку Новая вода EU200
    Арт. X16910801413
    4.5
    2
    Фильтр под мойку Новая вода EU200
    Фильтр под мойку Новая вода EU200
      Фильтр под мойку Новая вода EU200
      Фильтр под мойку Новая вода EU200

      Фильтр под мойку Новая вода EU200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801413
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3
      Габариты, мм
      		385x105x320
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр под мойку Новая вода EU200 обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

        Преимущества

        • Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
        • Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая «голова» (технология Unibody), исключающая протечки
        • Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением. Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
        • Упрощены монтаж и подключение на месте эксплуатации
        • Волокно-наполненные («армированные») «голова» и корпус. Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
        • Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
        • Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
        • Быстрое подключение на входе и на выходе
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • Картриджи K200, K205 содержат экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
        • Специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей (картриджи K200, K205)