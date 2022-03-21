Преимущества

Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники

Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая «голова» (технология Unibody), исключающая протечки

Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением. Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред

Упрощены монтаж и подключение на месте эксплуатации

Волокно-наполненные («армированные») «голова» и корпус. Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит

Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)

Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)

Быстрое подключение на входе и на выходе

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

Картриджи K200, K205 содержат экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов



Специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей (картриджи K200, K205)



Фильтр под мойку Новая вода EU200 обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.