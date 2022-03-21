Фильтр под мойку Новая вода EU200
Арт. X16910801413
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|3
|
Габариты, мм
|385x105x320
- Фильтр под мойку Новая вода EU200 обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.
Преимущества
- Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
- Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая «голова» (технология Unibody), исключающая протечки
- Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением. Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
- Упрощены монтаж и подключение на месте эксплуатации
- Волокно-наполненные («армированные») «голова» и корпус. Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
- Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
- Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
- Быстрое подключение на входе и на выходе
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
- Картриджи K200, K205 содержат экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
- Специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей (картриджи K200, K205)