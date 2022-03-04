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Фильтр под мойку Новая вода M305
5.0
2
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку Новая вода M305
    Арт. X16910801199
    5.0
    2
    Фильтр под мойку Новая вода M305
    Фильтр под мойку Новая вода M305
    Фильтр под мойку Новая вода M305
      Фильтр под мойку Новая вода M305
      Фильтр под мойку Новая вода M305
      Фильтр под мойку Новая вода M305

      Фильтр под мойку Новая вода M305

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.9
      Габариты, мм
      		342х85х376
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Новая Вода М 305 — это современная фильтрующая система «под мойку». С ее помощью производится многоступенчатая очистка водопроводной воды с помощью трех фильтрующих модулей. Фильтр для воды Новая Вода М 305 обеспечивает высокое качество подготовки воды. Он эффективно удаляет любые механические примеси, органические и неорганические вещества, радиоактивные элементы. Фильтрующая система заметно улучшает вкус воды, ликвидирует неприятные запахи, а также смягчает ее состав. Она подключается к водопроводу к магистрали холодной воды. Непосредственно на мойку выводится небольшой шаровой кран.

        Преимущества

        • 3 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
        • Универсальная очистка, умягчение
        • Кран для чистой воды керамический шаровый
        • Цвет крышки: синий металлик
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
        • Умягчает воду
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
        • При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
        • Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 305 на месте эксплуатации
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
        • Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
        • Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды
        • Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
        • K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) 
        • K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®
        • K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
        • Фильтр выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники