Фильтр под мойку Новая вода M305
Арт. X16910801199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.9
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Габариты, мм
|342х85х376
- Новая Вода М 305 — это современная фильтрующая система «под мойку». С ее помощью производится многоступенчатая очистка водопроводной воды с помощью трех фильтрующих модулей. Фильтр для воды Новая Вода М 305 обеспечивает высокое качество подготовки воды. Он эффективно удаляет любые механические примеси, органические и неорганические вещества, радиоактивные элементы. Фильтрующая система заметно улучшает вкус воды, ликвидирует неприятные запахи, а также смягчает ее состав. Она подключается к водопроводу к магистрали холодной воды. Непосредственно на мойку выводится небольшой шаровой кран.
Преимущества
- 3 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
- Универсальная очистка, умягчение
- Кран для чистой воды керамический шаровый
- Цвет крышки: синий металлик
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
- Умягчает воду
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
- В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
- Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
- При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
- Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 305 на месте эксплуатации
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
- Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
- Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
- Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды
- Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
- K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)
- K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®
- K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
- Фильтр выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники