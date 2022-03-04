Фильтр под мойку Новая вода M305

Преимущества

3 фильтрующих элемента/4 ступени очистки

Универсальная очистка, умягчение

Кран для чистой воды керамический шаровый

Цвет крышки: синий металлик

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ

Умягчает воду

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену

При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы

Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 305 на месте эксплуатации

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке

Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком

Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды

Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец

K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)

K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®

K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®

Фильтр выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники

Новая Вода М 305 — это современная фильтрующая система «под мойку». С ее помощью производится многоступенчатая очистка водопроводной воды с помощью трех фильтрующих модулей. Фильтр для воды Новая Вода М 305 обеспечивает высокое качество подготовки воды. Он эффективно удаляет любые механические примеси, органические и неорганические вещества, радиоактивные элементы. Фильтрующая система заметно улучшает вкус воды, ликвидирует неприятные запахи, а также смягчает ее состав. Она подключается к водопроводу к магистрали холодной воды. Непосредственно на мойку выводится небольшой шаровой кран.