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Фильтр под мойку Новая вода M310
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода M310
    Арт. X16910801200
    Фильтр под мойку Новая вода M310

      Фильтр под мойку Новая вода M310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801200

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Габариты, мм
      		370х113х435
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Новая вода М310 фильтр многоступенчатый под мойку - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. Умягчает воду. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде.

        Преимущества

        • 4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
        • Универсальная очистка, умягчение
        • Кран для чистой воды керамический шаровый
        • Цвет крышки: синий металлик
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
        • Умягчает воду
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники
        • Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
        • При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
        • Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 310 на месте эксплуатации
        • Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
        • Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды
        • Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
        • K871 - нетканый полипропилен 5 мкм
        • K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
        • K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®
        • K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха