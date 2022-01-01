Фильтр под мойку Новая вода M310
Арт. X16910801200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.5
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Габариты, мм
|370х113х435
- Новая вода М310 фильтр многоступенчатый под мойку - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. Умягчает воду. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде.
Преимущества
- 4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
- Универсальная очистка, умягчение
- Кран для чистой воды керамический шаровый
- Цвет крышки: синий металлик
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
- Умягчает воду
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
- В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
- Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники
- Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
- При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
- Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 310 на месте эксплуатации
- Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
- Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
- Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды
- Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
- K871 - нетканый полипропилен 5 мкм
- K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
- K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®
- K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха