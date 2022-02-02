Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр под мойку Новая вода M400
5.0
2
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку Новая вода M400
    Арт. X16910801214
    5.0
    2
    Фильтр под мойку Новая вода M400
    Фильтр под мойку Новая вода M400
    Фильтр под мойку Новая вода M400
      Фильтр под мойку Новая вода M400
      Фильтр под мойку Новая вода M400
      Фильтр под мойку Новая вода M400

      Фильтр под мойку Новая вода M400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Габариты, мм
      		342х85х376
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Новая вода М400 фильтр многоступенчатый под мойку (премиум) - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки. Умягчает воду. Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде.

        Преимущества

        • 4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
        • Универсальная очистка, ультрафильтрация
        • Цвет крышки: серый металлик
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки
        • Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава
        • Осуществляет бактериальную очистку благодаря наличию половолоконной мембраны
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и пониженным содержанием солей жесткости
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники.
        • Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
        • При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
        • Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 400 на месте эксплуатации
        • Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
        • Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • K871 - нетканый полипропилен 5 мкм
        • K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
        • K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха
        • K878 - половолоконная мембрана с размером пор 0,01 мкм, технология Capitech