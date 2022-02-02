Фильтр под мойку Новая вода M400

Преимущества

4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки

Универсальная очистка, ультрафильтрация

Цвет крышки: серый металлик

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки

Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава

Осуществляет бактериальную очистку благодаря наличию половолоконной мембраны

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и пониженным содержанием солей жесткости

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники.

Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену

При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы

Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 400 на месте эксплуатации

Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке

Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

K871 - нетканый полипропилен 5 мкм

K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®

K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха

K878 - половолоконная мембрана с размером пор 0,01 мкм, технология Capitech

Новая вода М400 фильтр многоступенчатый под мойку (премиум) - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки. Умягчает воду. Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде.