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Фильтр под мойку Новая вода M420
5.0
2
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку Новая вода M420
    Арт. X16910801204
    5.0
    2
    Фильтр под мойку Новая вода M420
    Фильтр под мойку Новая вода M420
    Фильтр под мойку Новая вода M420
      Фильтр под мойку Новая вода M420
      Фильтр под мойку Новая вода M420
      Фильтр под мойку Новая вода M420

      Фильтр под мойку Новая вода M420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801204
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Габариты, мм
      		342х85х376
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • НОВАЯ ВОДА М420 фильтр многоступенчатый под мойку - в данной системе используются четрыре фильтрующих элемента, позволяющие обеспечить универсальную очистку воды от всех распространенных загрязнитетелей, таких как: механические примеси, свободный хлор, пестициды, гербициды, фенолы, нефтепродукты и прочие.

        Преимущества

        • Классическая компоновка: 5 ступеней очистки
        • Минимальная стоимость обслуживания: стандартные картриджи предфильтров форм-фактора Slim Line 10'' и стандартная мембрана форм-фактора 1812
        • Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи