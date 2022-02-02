Фильтр под мойку Новая вода M420

НОВАЯ ВОДА М420 фильтр многоступенчатый под мойку - в данной системе используются четрыре фильтрующих элемента, позволяющие обеспечить универсальную очистку воды от всех распространенных загрязнитетелей, таких как: механические примеси, свободный хлор, пестициды, гербициды, фенолы, нефтепродукты и прочие.

Преимущества