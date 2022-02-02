Фильтр под мойку Новая вода M420
Арт. X16910801204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.5
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Габариты, мм
|342х85х376
- НОВАЯ ВОДА М420 фильтр многоступенчатый под мойку - в данной системе используются четрыре фильтрующих элемента, позволяющие обеспечить универсальную очистку воды от всех распространенных загрязнитетелей, таких как: механические примеси, свободный хлор, пестициды, гербициды, фенолы, нефтепродукты и прочие.
Преимущества
- Классическая компоновка: 5 ступеней очистки
- Минимальная стоимость обслуживания: стандартные картриджи предфильтров форм-фактора Slim Line 10'' и стандартная мембрана форм-фактора 1812
- Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи