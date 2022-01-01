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Колба фильтра Новая вода А120
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Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Новая вода А120
    Арт. X16910801205
    Колба фильтра Новая вода А120
    Колба фильтра Новая вода А120
    Колба фильтра Новая вода А120
      Колба фильтра Новая вода А120
      Колба фильтра Новая вода А120
      Колба фильтра Новая вода А120

      Колба фильтра Новая вода А120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801205

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Материал корпуса
      		пластик
      Удержание веществ
      		нет
      Проточный
      		Да
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магистральный фильтр Prio Новая вода АU 120 имеет прозрачный корпус типоразмера Slim Line 5”, выполненный из волокно-наполненного армированного пластика. Фильтр обеспечивает эффективное очищение холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила. Также фильтр снижает цветность и мутность воды. Латунные резьбовые вставки увеличенной толщины увеличивают надежность устройства.

        Преимущества:

        • Фильтр предназначен для очистки холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды.
        • Данный фильтр защищает трубы, смесители, сантехнику, а также бытовую технику от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в водопроводной воде.
        • При установке на магистраль холодной воды фильтр улучшает также качество питьевой воды и может служить фильтром предварительной очистки для других фильтров, установленных далее по магистрали у точек потребления (например, для фильтров под мойку).
        • Корпус фильтра изготовлен из волокно-наполненного армированного пластика.
        • Латунные резьбовые вставки увеличенной толщины добавляют надежности.
        • Типоразмер Slim Line 5”.
        • Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2".
        • Кнопка сброса давления.
        • Переставляемый на 180° кронштейн.
        • Для изготовления всех частей магистрального фильтра Prio Новая вода АU 120 (в том числе картриджа) используются материалы, имеющие пищевой допуск.
        • Подсоединение: G" (BSP").
        • Используемый картридж: K110 (нетканый полипропилен 5 мкм).
        • Допустимая температура воды: +5- +35оС.
        • Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2).
        • Производительность: до 10 л/мин.
        • Сертифицирован на максимальное давление 28 атм., протестирован в НИИ Сантехники.