Колба фильтра Новая вода А120
Арт. X16910801205
Характеристики
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Производитель
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Материал корпуса
|пластик
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Удержание веществ
|нет
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Проточный
|Да
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Для загородного дома
|Да
- Магистральный фильтр Prio Новая вода АU 120 имеет прозрачный корпус типоразмера Slim Line 5”, выполненный из волокно-наполненного армированного пластика. Фильтр обеспечивает эффективное очищение холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила. Также фильтр снижает цветность и мутность воды. Латунные резьбовые вставки увеличенной толщины увеличивают надежность устройства.
Преимущества:
- Фильтр предназначен для очистки холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижает цветность и мутность воды.
- Данный фильтр защищает трубы, смесители, сантехнику, а также бытовую технику от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в водопроводной воде.
- При установке на магистраль холодной воды фильтр улучшает также качество питьевой воды и может служить фильтром предварительной очистки для других фильтров, установленных далее по магистрали у точек потребления (например, для фильтров под мойку).
- Корпус фильтра изготовлен из волокно-наполненного армированного пластика.
- Латунные резьбовые вставки увеличенной толщины добавляют надежности.
- Типоразмер Slim Line 5”.
- Латунные внутренние резьбовые вставки 1/2".
- Кнопка сброса давления.
- Переставляемый на 180° кронштейн.
- Для изготовления всех частей магистрального фильтра Prio Новая вода АU 120 (в том числе картриджа) используются материалы, имеющие пищевой допуск.
- Подсоединение: G" (BSP").
- Используемый картридж: K110 (нетканый полипропилен 5 мкм).
- Допустимая температура воды: +5- +35оС.
- Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2).
- Производительность: до 10 л/мин.
- Сертифицирован на максимальное давление 28 атм., протестирован в НИИ Сантехники.