Колба фильтра Новая вода А120

Магистральный фильтр Prio Новая вода АU 120 имеет прозрачный корпус типоразмера Slim Line 5”, выполненный из волокно-наполненного армированного пластика. Фильтр обеспечивает эффективное очищение холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила. Также фильтр снижает цветность и мутность воды. Латунные резьбовые вставки увеличенной толщины увеличивают надежность устройства.

Преимущества: