Фильтр под мойку Новая вода Praktic EU300
Арт. X16910801367
Характеристики
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Производитель
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Подключение к водопроводу
|требуется
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Вес, кг
|3
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Габариты, мм
|385x105x320
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 300 обеспечивает универсальную очистку, умягчение, устранение неприятных запахов, улучшение вкуса воды, снижение количества накипи на посуде. Фильтр рекомендуется для регионов с водой с нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. В комплект поставки входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и все необходимые элементы для быстрой установки фильтра на место использования.