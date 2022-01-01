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Фильтр под мойку Новая вода Praktic EU300
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода Praktic EU300
    Арт. X16910801367
    Фильтр под мойку Новая вода Praktic EU300

      Фильтр под мойку Новая вода Praktic EU300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801367

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		3
      Габариты, мм
      		385x105x320
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 300 обеспечивает универсальную очистку, умягчение, устранение неприятных запахов, улучшение вкуса воды, снижение количества накипи на посуде. Фильтр рекомендуется для регионов с водой с нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. В комплект поставки входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и все необходимые элементы для быстрой установки фильтра на место использования.