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Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч
5.0
2
Найти аналог
Фильтры для насосов
    Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч
    Арт. X19031850316
    5.0
    2
    Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч
    Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч
      Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч
      Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч

      Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Расход воды, л/ч
      		6000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 предохраняет насос от загрязнения, продлевая срок службы. Фильтр подключается между водопроводным краном или заборным шлангом и насосом. Идеально подходит для перекачки вод из загрязненных водоемов. Эффективно очищает воду от песка и примесей. После использования фильтр нужно промыть водой. Имеет длительный период эксплуатации.