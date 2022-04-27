Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 до 6000 л/ч

Фильтр предварительной очистки Gardena 01730-20.000.00 предохраняет насос от загрязнения, продлевая срок службы. Фильтр подключается между водопроводным краном или заборным шлангом и насосом. Идеально подходит для перекачки вод из загрязненных водоемов. Эффективно очищает воду от песка и примесей. После использования фильтр нужно промыть водой. Имеет длительный период эксплуатации.