Фильтр Rbm 1/2", г/ш

Фильтр прямой RBM BB 1/2" линейный 800 мкм предназначен для очистки потока от механических примесей (ржавчина, окалина, песок и другие) в системах отопления, горячего, холодного и питьевого водоснабжения, системах охлаждения в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Фильтр изготавливается из никелированной латуни. Для очистки воды от примесей используется сетчатый картридж из нержавеющей стали INOX AISI 304. Степень фильтрации составляет 800 микрон. Фильтрующий картридж является восстанавливаемым и при износе может быть заменен таким же или другим с другой степенью фильтрации. Для защиты от протечек используются нитриловые уплотнения. Для присоединения к трубопроводу применяется внутренняя резьба BB UNI-EN-ISO 228. Максимальное рабочее давление для фильтра составляет 16 бар, максимальная рабочая температура – 100 оС. Благодаря особой геометрической форме фильтра, грязь накапливается на его дне, что обеспечивает его легкое обслуживание.