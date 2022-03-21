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Фильтр Rbm 1/2", г/ш
5.0
3
Найти аналог
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр Rbm 1/2", г/ш
    Арт. X16910801123
    5.0
    3
    Фильтр Rbm 1/2", г/ш
    Фильтр Rbm 1/2", г/ш
      Фильтр Rbm 1/2", г/ш
      Фильтр Rbm 1/2", г/ш

      Фильтр Rbm 1/2", г/ш

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910801123
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Rbm
      Тип фильтра
      		прямой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр прямой RBM BB 1/2" линейный 800 мкм предназначен для очистки потока от механических примесей (ржавчина, окалина, песок и другие) в системах отопления, горячего, холодного и питьевого водоснабжения, системах охлаждения в пределах допустимых значений по температуре и давлению. Фильтр изготавливается из никелированной латуни. Для очистки воды от примесей используется сетчатый картридж из нержавеющей стали INOX AISI 304. Степень фильтрации составляет 800 микрон. Фильтрующий картридж является восстанавливаемым и при износе может быть заменен таким же или другим с другой степенью фильтрации. Для защиты от протечек используются нитриловые уплотнения. Для присоединения к трубопроводу применяется внутренняя резьба BB UNI-EN-ISO 228. Максимальное рабочее давление для фильтра составляет 16 бар, максимальная рабочая температура – 100 оС. Благодаря особой геометрической форме фильтра, грязь накапливается на его дне, что обеспечивает его легкое обслуживание.