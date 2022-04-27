Фильтр Shuft карманный, материал, FRr, G3-EU3, 600*300
Арт. X69914561057
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x600x300
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Количество, шт
|1
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Мин. температура, °C
|-40
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Вес, кг
|1.09
Описание товара:
Фильтры карманные (материал) SHUFT серии FRr представляют из себя фильтрующие вставки, изготовленные из натканного материала с классом очистки G3 (EU3), предназначенные для установки в фильтр-боксы соответствующего типоразмера.
Преимущества:
- Фильтрующая вставка FRr с карманами из синтетического волокна;
- Класс очистки G3-EU3;
- Монтаж в горизонтальных каналах. В вертикальных каналах карманами вниз во избежание складывания карманов;
- Фланцевое соединение;
- Допустимая температура перемещаемого воздуха от -40 до +70 °С;
- Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров;
- Подходит к фильтр-боксу для прямоугольных каналов размером 600x300 мм.
Комплектация:
- Карманный фильтр SHUFT FRr (G3-EU3).