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Фильтр Shuft карманный, материал, FRr, G3-EU3, 600*300
5.0
2
900 ₽
Для прочей техники
    Фильтр Shuft карманный, материал, FRr, G3-EU3, 600*300
    Арт. X69914561057
    5.0
    2
    Фильтр Shuft карманный, материал, FRr, G3-EU3, 600*300

      Фильтр Shuft карманный, материал, FRr, G3-EU3, 600*300

      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914561057
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Габариты, мм
      		140x600x300
      Количество, шт
      		1
      Мин. температура, °C
      		-40
      Вес, кг
      		1.09
      Все характеристики
      900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Фильтры карманные (материал) SHUFT серии FRr представляют из себя фильтрующие вставки, изготовленные из натканного материала с классом очистки G3 (EU3), предназначенные для установки в фильтр-боксы соответствующего типоразмера.

        Преимущества:

        • Фильтрующая вставка FRr с карманами из синтетического волокна;
        • Класс очистки G3-EU3;
        • Монтаж в горизонтальных каналах. В вертикальных каналах карманами вниз во избежание складывания карманов;
        • Фланцевое соединение;
        • Допустимая температура перемещаемого воздуха от -40 до +70 °С;
        • Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров;
        • Подходит к фильтр-боксу для прямоугольных каналов размером 600x300 мм.

        Комплектация:

        • Карманный фильтр SHUFT FRr (G3-EU3).