Фильтр Shuft карманный, материал, FRr, G3-EU3, 600*300

Описание товара:

Фильтры карманные (материал) SHUFT серии FRr представляют из себя фильтрующие вставки, изготовленные из натканного материала с классом очистки G3 (EU3), предназначенные для установки в фильтр-боксы соответствующего типоразмера.

Преимущества:

Фильтрующая вставка FRr с карманами из синтетического волокна;

Класс очистки G3-EU3;

Монтаж в горизонтальных каналах. В вертикальных каналах карманами вниз во избежание складывания карманов;

Фланцевое соединение;

Допустимая температура перемещаемого воздуха от -40 до +70 °С;

Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров;

Подходит к фильтр-боксу для прямоугольных каналов размером 600x300 мм.

Комплектация: