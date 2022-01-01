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Фильтр воздушный Stihl BG56/86 SH56/86 4241 140 4400
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Фильтры
    Фильтр воздушный Stihl BG56/86 SH56/86 4241 140 4400
    Арт. X38754621077

      Фильтр воздушный Stihl BG56/86 SH56/86 4241 140 4400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38754621077

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр воздушный STIHL BG56/86 SH56/86 4241 140 4400 – это деталь, которая предназначена в целях установки на замену негодным запчастям. Детали производства торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их заменят у вас не будет причин переживать за производительность и работоспособность: Фильтры производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством.