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Фильтр воздушный Stihl FS38-55 4140 124 2800
Найти аналог
Фильтры
    Фильтр воздушный Stihl FS38-55 4140 124 2800
    Арт. X3873382

      Фильтр воздушный Stihl FS38-55 4140 124 2800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873382

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр воздушный STIHL FS38-55 4140 124 2800 представляет собой запчасть, которая предназначена с целью установки на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Комплектующие производства STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены у вас не будет поводов бояться за производительность и работоспособность: Фильтры производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.