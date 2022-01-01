Фильтр воздушный STIHL FS38-55 4140 124 2800 представляет собой запчасть, которая предназначена с целью установки на смену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Комплектующие производства STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены у вас не будет поводов бояться за производительность и работоспособность: Фильтры производства марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.