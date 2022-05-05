Фильтр грубой очистки Tebo 015070111-02, п/п 20мм ВН/НР

Фильтр TEBO с корпусом из полипропилена и сетчатым элементом из нержавеющей стали, предназначенный для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей. Полипропиленовые фитинги TEBO technics проходят строгий многоступенчатый контроль качества: результаты проведенных лабораторных и сертификационных испытаний показывают, что технические характеристики продукции TEBO technics соответствуют нормам ГОСТ, DIN и TSE.