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Фильтр грубой очистки Tebo 015070111-02, п/п 20мм ВН/НР
5.0
2
86 ₽
Пластиковые фитинг-фильтры и полифосфатные
    Фильтр грубой очистки Tebo 015070111-02, п/п 20мм ВН/НР
    Арт. X16913253
    5.0
    2
    Фильтр грубой очистки Tebo 015070111-02, п/п 20мм ВН/НР

      Фильтр грубой очистки Tebo 015070111-02, п/п 20мм ВН/НР

      86 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913253
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Тип резьбы
      		внутренняя/наружная
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      86 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр TEBO с корпусом из полипропилена и сетчатым элементом из нержавеющей стали, предназначенный для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей. Полипропиленовые фитинги TEBO technics проходят строгий многоступенчатый контроль качества: результаты проведенных лабораторных и сертификационных испытаний показывают, что технические характеристики продукции TEBO technics соответствуют нормам ГОСТ, DIN и TSE.