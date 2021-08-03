Фильтр грубой очистки Tebo 030070112, п/п, 25 мм, ВН/НР
Арт. X16913254
Характеристики
|
Производитель
|
Тип фильтра
|косой фильтр
|
Тип резьбы
|внутренняя/наружная
|
Материал
|латунь, полипропилен
- Фильтр TEBO с корпусом из полипропилена и сетчатым элементом из нержавеющей стали, предназначенный для очистки транспортируемой жидкости от нерастворимых примесей. Полипропиленовые фитинги TEBO technics проходят строгий многоступенчатый контроль качества: результаты проведенных лабораторных и сертификационных испытаний показывают, что технические характеристики продукции TEBO technics соответствуют нормам ГОСТ, DIN и TSE.