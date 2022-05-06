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Фильтр сетчатый Valfex ВН/ВН, 20*1/2
5.0
2
Найти аналог
Пластиковые фитинг-фильтры и полифосфатные
    Фильтр сетчатый Valfex ВН/ВН, 20*1/2
    Арт. X1691385784
    5.0
    2
    Фильтр сетчатый Valfex ВН/ВН, 20*1/2

      Фильтр сетчатый Valfex ВН/ВН, 20*1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385784
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полипропиленовый сетчатый фильтр (вн.-вн.) предназначен для защиты систем холодного и горячего водоснабжения и отопления от засорения ржавчиной, окалиной, песком и другими механическими примесями от 300 мкм. Используется в составе систем из полипропиленовых труб c рабочей температурой до 90 °С и при номинальном давлении (PN) 25 бар. Пробка и закладная деталь фильтра выполнены из латуни, никелированы, уплотнительная прокладка – из синтетического каучука. Чаще всего сетчатые фильтры монтируются в системе перед насосами и другими регулирующими устройствами, долговременная эксплуатация которых зависит от качества воды.