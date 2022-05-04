Фильтр сетчатый Valfex ВН/ВН 32*1

Полипропиленовый сетчатый фильтр (вн.-вн.) предназначен для защиты систем холодного и горячего водоснабжения и отопления от засорения ржавчиной, окалиной, песком и другими механическими примесями от 300 мкм. Используется в составе систем из полипропиленовых труб c рабочей температурой до 90 °С и при номинальном давлении (PN) 25 бар. Пробка и закладная деталь фильтра выполнены из латуни, никелированы, уплотнительная прокладка – из синтетического каучука. Чаще всего сетчатые фильтры монтируются в системе перед насосами и другими регулирующими устройствами, долговременная эксплуатация которых зависит от качества воды.