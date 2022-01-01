Фильтр Valtec VT.190.N.04, 1/2", HP-HP
Арт. X16913840181
Характеристики
|
Производитель
|
Тип фильтра
|косой фильтр
|
Резьба фильтра, дюйм
|1/2
|
Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
|
Материал
|латунь
- Косой фильтр 1/2 нар.-нар. Valtec VT.190.N.04 используется для установки в системы отопления, водоснабжении и транспортировки технических сред. Обеспечивает механическую фильтрацию пропускаемых жидкостей, воздуха и газов. Изделие выполнено в косом исполнении, монтируется в любом положении при условии, что движение потока будет осуществляться по направлению, указанному на корпусе.