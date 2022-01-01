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Фильтр Valtec VT.190.N.04, 1/2", HP-HP
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Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр Valtec VT.190.N.04, 1/2", HP-HP
    Арт. X16913840181
    Фильтр Valtec VT.190.N.04, 1/2", HP-HP

      Фильтр Valtec VT.190.N.04, 1/2", HP-HP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913840181

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косой фильтр 1/2 нар.-нар. Valtec VT.190.N.04 используется для установки в системы отопления, водоснабжении и транспортировки технических сред. Обеспечивает механическую фильтрацию пропускаемых жидкостей, воздуха и газов. Изделие выполнено в косом исполнении, монтируется в любом положении при условии, что движение потока будет осуществляться по направлению, указанному на корпусе.