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Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
5.0
2
663 ₽
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
    Арт. X1691384056
    5.0
    2
    Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
    Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
    Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
      Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
      Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"
      Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"

      Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"

      663 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691384056
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Тип фильтра
      		прямой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		наружная/наружная
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      663 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный фильтр механической очистки. Направление движения жидкости или газа – любое. Благодаря колбе, повернутой навстречу потоку, пригоден для установки на вертикальных участках трубопровода при движении потока снизу–вверх. Корпус и пробка фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Между ними имеется прокладка из EPDM. Пробка оснащена отверстием для пломбировки. Размер задерживаемых частиц – от 300 мкм. 