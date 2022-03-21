Фильтр Valtec VT.386.N.04, 1/2"

Универсальный фильтр механической очистки. Направление движения жидкости или газа – любое. Благодаря колбе, повернутой навстречу потоку, пригоден для установки на вертикальных участках трубопровода при движении потока снизу–вверх. Корпус и пробка фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Между ними имеется прокладка из EPDM. Пробка оснащена отверстием для пломбировки. Размер задерживаемых частиц – от 300 мкм.