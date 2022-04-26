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Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFR80 PM-14917
5.0
2
2 310 ₽
Комплектующие для краскопультов
    Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFR80 PM-14917
    Арт. X10991059
    5.0
    2
    Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFR80 PM-14917

      Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFR80 PM-14917

      2 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10991059
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Русский Мастер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип комплектующего
      		фильтр для краскопульта
      Все характеристики
      2 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления и манометром AFR80 Русский Мастер РМ-14917 используется в качестве завершающего этапа при очищении сжатого воздуха от мелких частиц грязи и пыли, молекул воды и масла. Прибор способен отделять воздух от загрязнений, если их размер превышает двадцать микрон. Наделенный фильтрующим элементом из пористого бронзового сплава, фильтр-влагоотделитель Русский Мастер РМ-14917 способен пропускать до полутора тысяч литр газа за одну минуту, что позволяет использовать его на промышленных объектах. Установка фильтра производится на стену, непосредственно на систему снабжения воздухом, при условии, что давление в пневмолинии составляет менее десяти бар. В комплекте к фильтру Русский Мастер РМ-14917 прилагаются манометр, для удобства контроля за процессом, и регулятор давления для обеспечения сохранности оборудования.

        Преимущества фильтра-влагоотделителя Русский Мастер РМ-14917:

        • Прочный;
        • Производительный;
        • Имеет долгий срок службы;
        • Удобный монтаж;
        • Не вызывает трудностей в эксплуатации и обслуживании.

        Комплектация:

        • Фильтр-влагоотделитель;
        • Регулятор давления;
        • Манометр;
        • Упаковка.