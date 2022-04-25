Преимущества

Клапан-конденсатоотводчик

Блок подготовки сжатого воздуха со сменным 20-мкм фильтром механических частиц из спеченной бронзы, с устройством для автоматической подачи смазочного масла в воздух и редуктор

Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924 с регулятором давления, манометром и лубрикатор