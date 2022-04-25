Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924
Арт. X10991060
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/4
- Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924 с регулятором давления, манометром и лубрикатор
Преимущества
- Клапан-конденсатоотводчик
- Блок подготовки сжатого воздуха со сменным 20-мкм фильтром механических частиц из спеченной бронзы, с устройством для автоматической подачи смазочного масла в воздух и редуктор