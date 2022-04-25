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Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924
5.0
2
4 480 ₽
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924
    Арт. X10991060
    5.0
    2
    Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924

      Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924

      4 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10991060
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Русский Мастер
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      4 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр-влагоотделитель для компрессоров Русский Мастер AFRL80 PM-14924 с регулятором давления, манометром и лубрикатор

        Преимущества

        • Клапан-конденсатоотводчик
        • Блок подготовки сжатого воздуха со сменным 20-мкм фильтром механических частиц из спеченной бронзы, с устройством для автоматической подачи смазочного масла в воздух и редуктор