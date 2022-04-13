Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL10" для х/в 1мкм)
Арт. X16910802423
Характеристики
|
Производитель
|
Высота, мм
|250
|
Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина
|
Для загородного дома
|Да
|
Для городской воды
|Да
Описание:Подходит к магистральным фильтрам стандарта SL10. Удаляет песок, ржавчину, ил, частицы до 1 мкм.
Преимущества:
- Обладает более высокой стабильностью работы в условии низкого давления в системе водоснабжения;
- Изготовлен из высококачественной полипропиленовой нити, пригодной для контакта с пищевыми продуктами.