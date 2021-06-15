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Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611
5.0
1
70 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611
    Арт. X16910802385
    5.0
    1
    Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611

      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802385
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		EcoFilter
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картридж фильтра для воды EcoFilter ЭФГ 63/250 используется в магистральных фильтрах SL10. Он применяется для удаления включений размером до 20 мкм: песка, хлопьев ржавчины, ила и плесени. Изготовлен из нитей полипропилена, характеризуется высокой эффективностью даже при понижении давления в трубопроводе. Подходит для фильтрации питьевой воды. Замена картриджа желательна каждые 6 месяцев. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить фильтрующий элемент EcoFilter ЭФГ 63/250 в один клик. Доставка осуществляется в любой город страны.

        Преимущества элемента фильтрующего ЭФГ 63/250

        • Эффективно удаляет частицы до 20 мкм
        • Стабильно работает при низком давлении
        • Ресурс работы – до 12000 литров