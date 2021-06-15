Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФГ" 63/250 (SL 10" для х/в 20 мкм) 0611
Арт. X16910802385
Характеристики
|
Производитель
|
Высота, мм
|250
|
Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина
|
Для загородного дома
|Да
|
Для городской воды
|Да
- Картридж фильтра для воды EcoFilter ЭФГ 63/250 используется в магистральных фильтрах SL10. Он применяется для удаления включений размером до 20 мкм: песка, хлопьев ржавчины, ила и плесени. Изготовлен из нитей полипропилена, характеризуется высокой эффективностью даже при понижении давления в трубопроводе. Подходит для фильтрации питьевой воды. Замена картриджа желательна каждые 6 месяцев. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить фильтрующий элемент EcoFilter ЭФГ 63/250 в один клик. Доставка осуществляется в любой город страны.
Преимущества элемента фильтрующего ЭФГ 63/250
- Эффективно удаляет частицы до 20 мкм
- Стабильно работает при низком давлении
- Ресурс работы – до 12000 литров