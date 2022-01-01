Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/4", JAZ-6714
Арт. jonnesway_5034
Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/4", JAZ-6714
Арт. jonnesway_5034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/4
- Фильтры-сепараторы применяются для очистки магистрального воздуха от взвешенных частиц, включая частицы конденсированной воды. Устройства комплектуются регулятором давления, контрольным манометром и сменным фильтрующим элементом, изготовленным из пористой бронзы с размером пор от 5 до 50 мкм. Изделия имеют клапан сброса конденсата, который автоматически очищает от конденсата накопительную емкость перед началом работы или при снижении давления магистрали. При необходимости, открыть клапан сброса конденсата можно вручную. Фильтры-сепараторы рекомендуется использовать при производстве работ с пневматическим механизированным инструментом и, в качестве дополнительного устройства, с пневматическими покрасочными пистолетами. Изделия комплектуются кронштейнами для установки на вертикальные поверхности.