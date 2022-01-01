Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/4", JAZ-6714
Найти аналог
Воздушные фильтры для компрессоров
    Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/4", JAZ-6714
    Арт. jonnesway_5034
    Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/4", JAZ-6714

      Фильтры (влагоотделители) с регулятором давления для пневмоинструмента, Jonnesway, 1/4", JAZ-6714

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5034

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		фильтр
      Посадочный размер, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтры-сепараторы применяются для очистки магистрального воздуха от взвешенных частиц, включая частицы конденсированной воды. Устройства комплектуются регулятором давления, контрольным манометром и сменным фильтрующим элементом, изготовленным из пористой бронзы с размером пор от 5 до 50 мкм. Изделия имеют клапан сброса конденсата, который автоматически очищает от конденсата накопительную емкость перед началом работы или при снижении давления магистрали. При необходимости, открыть клапан сброса конденсата можно вручную. Фильтры-сепараторы рекомендуется использовать при производстве работ с пневматическим механизированным инструментом и, в качестве дополнительного устройства, с пневматическими покрасочными пистолетами. Изделия комплектуются кронштейнами для установки на вертикальные поверхности.