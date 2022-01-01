Тяпка-рыхлитель Finland 1903
Арт. О00000027724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|тяпка-рыхлитель
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Материал рабочей части
|сталь
С этим товаром смотрят
- Тяпка-рыхлитель Finland 1903 с короткой рукояткой предназначена для подготовки верхнего слоя посадочной площади.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
- Увеличенная толщина металла рабочей части
- Ручка из натурального дерева с защитным лессирующим покрытием