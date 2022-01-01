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Тяпка-рыхлитель Finland 1903
720 ₽
Рыхлители почвы ручные
    Тяпка-рыхлитель Finland 1903
    Арт. О00000027724
    Тяпка-рыхлитель Finland 1903
    Тяпка-рыхлитель Finland 1903
    Тяпка-рыхлитель Finland 1903
      Тяпка-рыхлитель Finland 1903
      Тяпка-рыхлитель Finland 1903
      Тяпка-рыхлитель Finland 1903

      Тяпка-рыхлитель Finland 1903

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027724

      Характеристики

      Производитель
      		Finland
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		тяпка-рыхлитель
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тяпка-рыхлитель Finland 1903 с короткой рукояткой предназначена для подготовки верхнего слоя посадочной площади.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
        • Увеличенная толщина металла рабочей части
        • Ручка из натурального дерева с защитным лессирующим покрытием