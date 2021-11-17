Преимущества

Рабочая кромка из нержавеющей стали надежно впрессована в ковш, что защищает его при работе с твёрдым снегом

Во время работы лопату удобно держать в руках благодаря V-образной рукоятке

Ковш из высококачественного морозоустойчивого пластика с длительным сроком службы

Ребра жесткости усиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать



Лопата автомобильная FINLAND 1904 компактная и надёжная снеговая лопата, которая будет всегда под рукой в нужный момент. Ковш выполнен из высококачественного морозоустойчивого пластика (до -35°С). Предназначена для уборки снега и вызволения автомобиля из снежного плена