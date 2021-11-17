Лопата автомобильная Finland 1904
Арт. О00000034119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|700x205x105
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Материал рукоятки
|пластик
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- Лопата автомобильная FINLAND 1904 компактная и надёжная снеговая лопата, которая будет всегда под рукой в нужный момент. Ковш выполнен из высококачественного морозоустойчивого пластика (до -35°С). Предназначена для уборки снега и вызволения автомобиля из снежного плена
Преимущества
- Рабочая кромка из нержавеющей стали надежно впрессована в ковш, что защищает его при работе с твёрдым снегом
- Во время работы лопату удобно держать в руках благодаря V-образной рукоятке
- Ковш из высококачественного морозоустойчивого пластика с длительным сроком службы
- Ребра жесткости усиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать