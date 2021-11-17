Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лопата автомобильная Finland 1904
5.0
1
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата автомобильная Finland 1904
    Арт. О00000034119
    5.0
    1
    Лопата автомобильная Finland 1904
    Лопата автомобильная Finland 1904
      Лопата автомобильная Finland 1904
      Лопата автомобильная Finland 1904

      Лопата автомобильная Finland 1904

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034119
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Finland
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		700x205x105
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Заклепки вытяжные Matrix 40660, 4.8x12 мм, 50 шт.
      135 ₽
      4.5
      Заклепки вытяжные Matrix 40660, 4.8x12 мм, 50 шт.
      Заклепки вытяжные Matrix 40655, 4.8x10 мм, 50 шт.
      130 ₽
      5.0
      Заклепки вытяжные Matrix 40655, 4.8x10 мм, 50 шт.
      Лопата снеговая широкая с черенком Finland 1023-Ч
      800 ₽
      4.5
      Лопата снеговая широкая с черенком Finland 1023-Ч
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
      110 ₽
      Перчатки утепленные Зубр "Мастер" 11462-XL размер с ПВХ (пара)
      Щётка для автомобиля AVS WB-6303, 48 cм, мягкая ручка
      200 ₽
      Щётка для автомобиля AVS WB-6303, 48 cм, мягкая ручка
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      725 ₽
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
      Нет в наличии
      5.0
      Лопата для уборки снега Finland 1243-Ч
      Смотреть
      Телескопическая щетка-скребок AVS SB-6333 L, 68-88 см
      Нет в наличии
      5.0
      Телескопическая щетка-скребок AVS SB-6333 L, 68-88 см
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопата автомобильная FINLAND 1904 компактная и надёжная снеговая лопата, которая будет всегда под рукой в нужный момент. Ковш выполнен из высококачественного морозоустойчивого пластика (до -35°С). Предназначена для уборки снега и вызволения автомобиля из снежного плена

        Преимущества

        • Рабочая кромка из нержавеющей стали надежно впрессована в ковш, что защищает его при работе с твёрдым снегом
        • Во время работы лопату удобно держать в руках благодаря V-образной рукоятке
        • Ковш из высококачественного морозоустойчивого пластика с длительным сроком службы
        • Ребра жесткости усиливают выносливость лопаты и одновременно являются направляющими для снега, не позволяя ему налипать 