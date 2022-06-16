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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
5.0
2
4 590 ₽
4 766 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Арт. О00000013969
5.0
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В

Дарим скидки за
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  • -176 ₽
4 590 ₽
4 766 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000013969
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
23
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -176 ₽
4 590 ₽
4 766 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ФИОЛЕНТ ДША1-10-РЭ5-12В используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Две скорости позволяют настраивать инструмент под конкретный материал. Реверс упрощает демонтаж застрявшей в материале оснастки. Кейс решает вопрос хранения набора.

    Преимущества

    • Кейс защищает ФИОЛЕНТ ДША1-10-РЭ5-12В от механических повреждений при транспортировке
    • Небольшой вес способствует неутомительной работе
    • Реверс легко и быстро достает застрявшую оснастку
    • Две скорости для различных материалов
    • Подсветка рабочего места
    • Быстрый заряд аккумулятора
    • Li-Ion аккумулятор не имеет эффекта памяти и саморазряда