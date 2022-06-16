- Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Фиолент ДША1-10-РЭ5-12В
Арт. О00000013969
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|23
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ФИОЛЕНТ ДША1-10-РЭ5-12В используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Две скорости позволяют настраивать инструмент под конкретный материал. Реверс упрощает демонтаж застрявшей в материале оснастки. Кейс решает вопрос хранения набора.
Преимущества
- Кейс защищает ФИОЛЕНТ ДША1-10-РЭ5-12В от механических повреждений при транспортировке
- Небольшой вес способствует неутомительной работе
- Реверс легко и быстро достает застрявшую оснастку
- Две скорости для различных материалов
- Подсветка рабочего места
- Быстрый заряд аккумулятора
- Li-Ion аккумулятор не имеет эффекта памяти и саморазряда