Аккумуляторная дрель-шуруповерт ФИОЛЕНТ ДША1-10-РЭ5-12В используется для сверления отверстий и монтажа крепежа. Две скорости позволяют настраивать инструмент под конкретный материал. Реверс упрощает демонтаж застрявшей в материале оснастки. Кейс решает вопрос хранения набора.

Преимущества