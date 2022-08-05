Преимущества

Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе

Ручка-скоба (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента

Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме

Дополнительная ручка (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента в режиме сверления

Два инструмента в одном изделии: миксер для перемешивания вязких и сыпучих смесей и дрель для сверления отверстий, расширяют спектр выполняемых работ. Надежное резьбовое крепление мешалок дает возможность выполнять тяжелые работы по перемешиванию смесей. Оптимальные режимы сверления и перемешивания смесей обеспечиваются электронной регулировкой частоты вращения шпинделя. Корпуса редуктора из алюминиевого сплава обеспечивают долговечность изделия и отвод тепла.