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Дрель-миксер Фиолент МД3-12Э "Professional", 1200 Вт
Арт. О00000016043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Два инструмента в одном изделии: миксер для перемешивания вязких и сыпучих смесей и дрель для сверления отверстий, расширяют спектр выполняемых работ. Надежное резьбовое крепление мешалок дает возможность выполнять тяжелые работы по перемешиванию смесей. Оптимальные режимы сверления и перемешивания смесей обеспечиваются электронной регулировкой частоты вращения шпинделя. Корпуса редуктора из алюминиевого сплава обеспечивают долговечность изделия и отвод тепла.
Преимущества
- Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе
- Ручка-скоба (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента
- Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме
- Дополнительная ручка (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента в режиме сверления