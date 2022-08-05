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Дрель-миксер Фиолент МД3-12Э "Professional", 1200 Вт
5.0
1
7 730 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Фиолент МД3-12Э "Professional", 1200 Вт
Арт. О00000016043
5.0
1
Дрель-миксер Фиолент МД3-12Э "Professional", 1200 Вт
  • Персональная скидка

Дрель-миксер Фиолент МД3-12Э "Professional", 1200 Вт

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7 730 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016043
5.0
1

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 730 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Два инструмента в одном изделии: миксер для перемешивания вязких и сыпучих смесей и дрель для сверления отверстий, расширяют спектр выполняемых работ. Надежное резьбовое крепление мешалок дает возможность выполнять тяжелые работы по перемешиванию смесей. Оптимальные режимы сверления и перемешивания смесей обеспечиваются электронной регулировкой частоты вращения шпинделя. Корпуса редуктора из алюминиевого сплава обеспечивают долговечность изделия и отвод тепла.

    Преимущества

    • Эргономичный дизайн изделия обеспечивает удобное управление и максимальный комфорт в работе
    • Ручка-скоба (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента
    • Фиксация выключателя в нажатом положении обеспечивает удобную работу в непрерывном режиме
    • Дополнительная ручка (поставляется в комплекте) обеспечивает надежное удержание электроинструмента в режиме сверления