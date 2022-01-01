Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
Арт. О00000037132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Финляндия
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Габариты, мм
|1330х355х200
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Материал рукоятки
|пластик
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- Лопата для уборки снега с алюминиевым черенком Fiskars Solid 1065458 подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины. Рабочая часть оснащена выпуклыми ребрами, благодаря которым снег не прилипает к ковшу. D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке. На рабочей части предусмотрена алюминиевая вставка, которая упрощает работу с обледенелым снегом
Преимущества
- Лопата для уборки снега с алюминиевым черенком Fiskars Solid 1065458 подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины
- Рабочая часть оснащена выпуклыми ребрами, благодаря которым снег не прилипает к ковшу
- D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке
- На рабочей части предусмотрена алюминиевая вставка, которая упрощает работу с обледенелым снегом