Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458

Преимущества

Лопата для уборки снега с алюминиевым черенком Fiskars Solid 1065458 подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины

Рабочая часть оснащена выпуклыми ребрами, благодаря которым снег не прилипает к ковшу

D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке

На рабочей части предусмотрена алюминиевая вставка, которая упрощает работу с обледенелым снегом

Лопата для уборки снега с алюминиевым черенком Fiskars Solid 1065458 подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины. Рабочая часть оснащена выпуклыми ребрами, благодаря которым снег не прилипает к ковшу. D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке. На рабочей части предусмотрена алюминиевая вставка, которая упрощает работу с обледенелым снегом