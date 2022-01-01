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Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
1 450 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
    Арт. О00000037132
    Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
    Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
    Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
      Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
      Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458
      Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458

      Лопата для уборки снега Fiskars SolidTM 1065458

      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000037132

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Габариты, мм
      		1330х355х200
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата для уборки снега с алюминиевым черенком Fiskars Solid 1065458 подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины. Рабочая часть оснащена выпуклыми ребрами, благодаря которым снег не прилипает к ковшу. D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке. На рабочей части предусмотрена алюминиевая вставка, которая упрощает работу с обледенелым снегом

        Преимущества

        • Лопата для уборки снега с алюминиевым черенком Fiskars Solid 1065458 подходит для уборки снега на крыльце, на небольших поверхностях, вокруг машины
        • Рабочая часть оснащена выпуклыми ребрами, благодаря которым снег не прилипает к ковшу
        • D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке
        • На рабочей части предусмотрена алюминиевая вставка, которая упрощает работу с обледенелым снегом