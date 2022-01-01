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Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
2 280 ₽
2 640 ₽
Садовые ножницы
    Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
    Арт. О00000029474
    Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
    Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
    Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
    Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
    Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
      Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
      Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
      Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
      Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
      Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533

      Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533

      • -360 ₽
      2 280 ₽
      2 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029474

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Общая длина, мм
      		218
      Покрытие рукояток
      		FiberComp
      Все характеристики
      • -360 ₽
      2 280 ₽
      2 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533 созданы для комфортной и быстрой работы с различными материалами: пластиком, тонкими листами металла, веревками и т.п. Удобные рукоятки выполнены из полиамида, который был дополнительно армирован стекловолокном для повышения прочности и надежности. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы инструмента. Специальная защелка фиксирует ножницы в закрытом состоянии, когда они не используются.

        Преимущества

        • Лезвия из высокопрочного материала
        • Блокирующая защелка
        • Современный дизайн
        • Небольшой вес
        • Такая форма режущей части хорошо подходит для трудоемких работ связанных с мелким срезом отростков
        • На изгибе рукоятки универсальных ножниц Fiskars 1001533 (111450) вмонтировано нескользящее покрытие, которое позволит не выскользнуть инструменту
        • Кольцо предусмотрено для расположения пальцев рук для более плотного прилегания и удержания инструмента
        • Работает с различными материалами