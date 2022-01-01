Преимущества

Лезвия из высокопрочного материала

Блокирующая защелка

Современный дизайн

Небольшой вес

Такая форма режущей части хорошо подходит для трудоемких работ связанных с мелким срезом отростков

На изгибе рукоятки универсальных ножниц Fiskars 1001533 (111450) вмонтировано нескользящее покрытие, которое позволит не выскользнуть инструменту

Кольцо предусмотрено для расположения пальцев рук для более плотного прилегания и удержания инструмента

Работает с различными материалами

Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533 созданы для комфортной и быстрой работы с различными материалами: пластиком, тонкими листами металла, веревками и т.п. Удобные рукоятки выполнены из полиамида, который был дополнительно армирован стекловолокном для повышения прочности и надежности. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы инструмента. Специальная защелка фиксирует ножницы в закрытом состоянии, когда они не используются.