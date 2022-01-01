Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533
Арт. О00000029474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Общая длина, мм
|218
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Покрытие рукояток
|FiberComp
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- Ножницы универсальные с петлей для пальцев Fiskars P45 1001533 созданы для комфортной и быстрой работы с различными материалами: пластиком, тонкими листами металла, веревками и т.п. Удобные рукоятки выполнены из полиамида, который был дополнительно армирован стекловолокном для повышения прочности и надежности. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы инструмента. Специальная защелка фиксирует ножницы в закрытом состоянии, когда они не используются.
Преимущества
- Лезвия из высокопрочного материала
- Блокирующая защелка
- Современный дизайн
- Небольшой вес
- Такая форма режущей части хорошо подходит для трудоемких работ связанных с мелким срезом отростков
- На изгибе рукоятки универсальных ножниц Fiskars 1001533 (111450) вмонтировано нескользящее покрытие, которое позволит не выскользнуть инструменту
- Кольцо предусмотрено для расположения пальцев рук для более плотного прилегания и удержания инструмента
- Работает с различными материалами