Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171

Преимущества

Лезвие из закаленной стали остается острым на протяжении долгого времени

Антифрикционное покрытие - для чистого реза и предотвращения коррозии

Рукоятки из FiberComp™ прочные и легкие

Покрытие верхней рукоятки SoftGrip™ - комфортный захват

Фиксатор лезвий

Контактный секатор Fiskars Plus PowerLever P741 1057171 – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для подрезки веток диаметром до 24 мм. Механизм PowerLever™ обеспечивает параллельное движение рукояток – это упрощает процесс срезания твердых сучков и стеблей. В конструкции предусмотрен фиксатор лезвий, он гарантирует безопасную транспортировку и хранение инструмента.