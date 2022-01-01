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Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171
2 200 ₽
Садовые секаторы
    Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171
    Арт. О00000029479
    Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171
    Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171
      Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171
      Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171

      Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171

      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029479

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Контактный секатор Fiskars Plus PowerLever P741 1057171 – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для подрезки веток диаметром до 24 мм. Механизм PowerLever™ обеспечивает параллельное движение рукояток – это упрощает процесс срезания твердых сучков и стеблей. В конструкции предусмотрен фиксатор лезвий, он гарантирует безопасную транспортировку и хранение инструмента.

        Преимущества

        • Лезвие из закаленной стали остается острым на протяжении долгого времени
        • Антифрикционное покрытие - для чистого реза и предотвращения коррозии
        • Рукоятки из FiberComp™ прочные и легкие
        • Покрытие верхней рукоятки SoftGrip™ - комфортный захват
        • Фиксатор лезвий 