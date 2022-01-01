Секатор контактный Fiskars Plus PowerLever P741 1057171
Арт. О00000029479
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Финляндия
|
Прививочный
|Нет
|
С длинными ручками
|Нет
С этим товаром смотрят
- Контактный секатор Fiskars Plus PowerLever P741 1057171 – незаменимый помощник на садовом участке. Используется для подрезки веток диаметром до 24 мм. Механизм PowerLever™ обеспечивает параллельное движение рукояток – это упрощает процесс срезания твердых сучков и стеблей. В конструкции предусмотрен фиксатор лезвий, он гарантирует безопасную транспортировку и хранение инструмента.
Преимущества
- Лезвие из закаленной стали остается острым на протяжении долгого времени
- Антифрикционное покрытие - для чистого реза и предотвращения коррозии
- Рукоятки из FiberComp™ прочные и легкие
- Покрытие верхней рукоятки SoftGrip™ - комфортный захват
- Фиксатор лезвий