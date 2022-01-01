Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
Арт. О00000029478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Финляндия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169 используется для обрезки небольших ветвей деревьев и стеблей цветов. Лезвия из закаленной стали с антифрикционным покрытием отличаются прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Простая блокировка лезвий при помощи одной руки обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке. Верхняя рукоятка оснащена покрытием SoftGrip для комфортного удержания инструмента во время работы.
Преимущества
- Рычаг SmartFit позволяет устанавливать диаметр реза от 12 мм до 24 мм
- Fiskars Plus Smartfit P541 1057169 подходит для подрезки свежих веток
- Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
- Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез
- Прочные и легкие рукоятки из материала FiberComp