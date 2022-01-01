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Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
2 139 ₽
2 780 ₽
Садовые секаторы
    Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
    Арт. О00000029478
    Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
    Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
    Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
      Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
      Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169
      Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169

      Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169

      • -641 ₽
      2 139 ₽
      2 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029478

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Финляндия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      • -641 ₽
      2 139 ₽
      2 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit  P541 1057169 используется для обрезки небольших ветвей деревьев и стеблей цветов. Лезвия из закаленной стали с антифрикционным покрытием отличаются прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Простая блокировка лезвий при помощи одной руки обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке. Верхняя рукоятка оснащена покрытием SoftGrip для комфортного удержания инструмента во время работы.

        Преимущества

        • Рычаг SmartFit позволяет устанавливать диаметр реза от 12 мм до 24 мм
        • Fiskars Plus Smartfit P541 1057169 подходит для подрезки свежих веток
        • Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время
        • Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез
        • Прочные и легкие рукоятки из материала FiberComp