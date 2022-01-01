Преимущества

Рычаг SmartFit позволяет устанавливать диаметр реза от 12 мм до 24 мм

Fiskars Plus Smartfit P541 1057169 подходит для подрезки свежих веток

Лезвия из закаленной стали остаются острыми длительное время

Антифрикционное покрытие верхнего лезвия обеспечивает чистый срез

Прочные и легкие рукоятки из материала FiberComp

Секатор плоскостной Fiskars Plus Smartfit P541 1057169 используется для обрезки небольших ветвей деревьев и стеблей цветов. Лезвия из закаленной стали с антифрикционным покрытием отличаются прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Простая блокировка лезвий при помощи одной руки обеспечивает безопасность при хранении и транспортировке. Верхняя рукоятка оснащена покрытием SoftGrip для комфортного удержания инструмента во время работы.