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Картушный пистолет Fit 81030
Арт. О00000012347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Канада
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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- Картушный пистолет Fit 81030 служит для нанесения жидких и полужидких строительных смесей. Его использование значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Пистолет оборудован алюминиевым бачком, емкость которого позволяет реже прерываться на дозаправку. Металлический корпус инструмента обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Длительная работа без остановки и перегрева
- Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
- Возможность регулировки расхода строительных смесей