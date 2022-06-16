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Картушный пистолет Fit 81030
5.0
2
3 990 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Картушный пистолет Fit 81030
Арт. О00000012347
5.0
2
Картушный пистолет Fit 81030
Картушный пистолет Fit 81030
Картушный пистолет Fit 81030
  • Персональная скидка
Картушный пистолет Fit 81030
Картушный пистолет Fit 81030
Картушный пистолет Fit 81030

Картушный пистолет Fit 81030

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3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000012347
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fit
Страна производства
Китай
Родина бренда
Канада
Материал сопла
металл
Материал бачка
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Картушный пистолет Fit 81030 служит для нанесения жидких и полужидких строительных смесей. Его использование значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Пистолет оборудован алюминиевым бачком, емкость которого позволяет реже прерываться на дозаправку. Металлический корпус инструмента обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы.

    Преимущества

    • Внушительный рабочий ресурс
    • Длительная работа без остановки и перегрева
    • Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса
    • Возможность регулировки расхода строительных смесей