Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Длительная работа без остановки и перегрева

Низкая взрыво- и пожароопасность рабочего процесса

Возможность регулировки расхода строительных смесей

Картушный пистолет Fit 81030 служит для нанесения жидких и полужидких строительных смесей. Его использование значительно ускоряет ведение штукатурных работ. Пистолет оборудован алюминиевым бачком, емкость которого позволяет реже прерываться на дозаправку. Металлический корпус инструмента обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы.