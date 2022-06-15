Фланец для гидробака Leo ФГ-Н L5029

Фланец LEO ФГ-Н L5029 – деталь, которая устанавливается в гидроаккумулятор или расширительный бак и служит фиксатором прокладки в месте соединения бака и нагревательного элемента. Обеспечивает герметичное и надежное соединение. Имеет круглую форму, изготовлен из нержавеющей стали. Обладает стойкостью к высокому давлению, воздействию воды, образованию ржавчины. Фланец на гидробак LEO ФГ-Н L5029 можно купить для эксплуатации в бытовых условиях.

Преимущества фланца на гидробак LEO ФГ-Н L5029:

Не ржавеет;

Прочный;

Долговечный.

Комплектация: