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Фланец для гидробака Leo ФГ-Н L5029
4.5
2
680 ₽
Комплектующие для водоснабжения и сантехники
    Фланец для гидробака Leo ФГ-Н L5029
    Арт. О00000007373
    4.5
    2
    Фланец для гидробака Leo ФГ-Н L5029

      Фланец для гидробака Leo ФГ-Н L5029

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007373
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Leo
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Фланец LEO ФГ-Н L5029 – деталь, которая устанавливается в гидроаккумулятор или расширительный бак и служит фиксатором прокладки в месте соединения бака и нагревательного элемента. Обеспечивает герметичное и надежное соединение. Имеет круглую форму, изготовлен из нержавеющей стали. Обладает стойкостью к высокому давлению, воздействию воды, образованию ржавчины. Фланец на гидробак LEO ФГ-Н L5029 можно купить для эксплуатации в бытовых условиях.

        Преимущества фланца на гидробак LEO ФГ-Н L5029:

        • Не ржавеет;
        • Прочный;
        • Долговечный.

        Комплектация:

        • Фланец;
        • Упаковка.