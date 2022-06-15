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Фланец для гидробака Leo ФГ L5030
5.0
2
310 ₽
Комплектующие для водоснабжения и сантехники
    Фланец для гидробака Leo ФГ L5030
    Арт. О00000007377
    5.0
    2
    Фланец для гидробака Leo ФГ L5030

      Фланец для гидробака Leo ФГ L5030

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007377
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Leo
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Фланец для гидроаккумулятора ФГ-24 это комплектующее для расширительного бака мембранного типа. Выполненный из оцинкованной стали, фланец устойчив к образованию ржавчины, не боится перепадов температур и давления внутри бака. Купить ФГ-24 стоит потому, что он обеспечивает надежное, герметичное соединение.

        Преимущества оцинкованного фланца для гидробака ФГ-24:

        • Долгий срок службы;
        • Антикоррозийное покрытие;
        • Плотное соединение.

        Комплектация:

        • Фланец;
        • Упаковка.