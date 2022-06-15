Фланец для гидробака Leo ФГ L5030

Фланец для гидроаккумулятора ФГ-24 это комплектующее для расширительного бака мембранного типа. Выполненный из оцинкованной стали, фланец устойчив к образованию ржавчины, не боится перепадов температур и давления внутри бака. Купить ФГ-24 стоит потому, что он обеспечивает надежное, герметичное соединение.

Преимущества оцинкованного фланца для гидробака ФГ-24:

Долгий срок службы;

Антикоррозийное покрытие;

Плотное соединение.

Комплектация: