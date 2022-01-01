Приобрести фланец makita 40 внутренний 224370-5 Фланец Makita 40 внутренний 224370-5 – это деталь, используемая для интеграции на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Детали от Makita характерны высокой надежностью: после их замены вам больше не придется волноваться за производительность: Фланцы производства компании Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 205 р. на представленную запчасть вызвана употреблением износостойких ресурсов.



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