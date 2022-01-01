Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)
Арт. X16913270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип фитинга
|фланец
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Материал
|сталь
- Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 представляет собой кольцо с центральным отверстием под полипропиленовую трубу и несколькими отверстиями под соединительный крепеж. Фланец используется для всех видов полипропиленовых труб. Применяется при монтаже трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, технологических трубопроводов.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы