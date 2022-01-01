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Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)
Найти аналог
Стальные фланцы
    Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)
    Арт. X16913270
    Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)
    Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)
      Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)
      Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)

      Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913270

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип фитинга
      		фланец
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 представляет собой кольцо с центральным отверстием под полипропиленовую трубу и несколькими отверстиями под соединительный крепеж. Фланец используется для всех видов полипропиленовых труб. Применяется при монтаже трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, технологических трубопроводов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы