Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 (015091422)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Фланец RU-TB 50 PN25 Dy 32 представляет собой кольцо с центральным отверстием под полипропиленовую трубу и несколькими отверстиями под соединительный крепеж. Фланец используется для всех видов полипропиленовых труб. Применяется при монтаже трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, технологических трубопроводов.