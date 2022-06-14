Фланец TEBO 63 PN10 Dy 50 015091223

Преимущества

При необходимости фланцевое соединение можно разобрать и произвести ремонт или обслуживание части трубопроводной системы

Стальной фланец можно использовать при максимальном давлении PN-10



Стальные фланцы Tebo предназначены для герметичного разъемного соединения труб, задвижек, клапанов и других элементов трубопровода фланцевого крепежа.