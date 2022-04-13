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Стальной фланец TEBO 50 PN10 Dу40 015091502
5.0
2
360 ₽
607 ₽
Фланцы
    Стальной фланец TEBO 50 PN10 Dу40 015091502
    Арт. X169132120
    5.0
    2
    Стальной фланец TEBO 50 PN10 Dу40 015091502

      Стальной фланец TEBO 50 PN10 Dу40 015091502

      • -247 ₽
      360 ₽
      607 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169132120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		фланец
      Тип соединения
      		фланцевое
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      • -247 ₽
      360 ₽
      607 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стальные фланцы Tebo предназначены для герметичного разъемного соединения труб, задвижек, клапанов и других элементов трубопровода фланцевого крепежа.

        Преимущества

        • При необходимости фланцевое соединение можно разобрать и произвести ремонт или обслуживание части трубопроводной системы
        • Стальной фланец можно использовать при максимальном давлении PN-10