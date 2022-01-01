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Фолдон Bas АЛЕГРА
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Фолдоны
    Фолдон Bas АЛЕГРА
    Арт. X169153120
    Фолдон Bas АЛЕГРА

      Фолдон Bas АЛЕГРА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153120

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Тип аксессуара
      		фолдон
      Вес, кг
      		5
      Цвет
      		белый
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость