Фолдон Bas АЛЕГРА

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными.