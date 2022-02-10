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Фолдон для ванны BAS ИМПЕРИАЛ
5.0
1
3 860 ₽
Фолдоны
    Фолдон для ванны BAS ИМПЕРИАЛ
    Арт. X16915325
    5.0
    1
    Фолдон для ванны BAS ИМПЕРИАЛ

      Фолдон для ванны BAS ИМПЕРИАЛ

      3 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16915325
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		фолдон
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      3 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость