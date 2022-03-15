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Фолдон BAS КЭМЕРОН
5.0
2
Найти аналог
Фолдоны
    Фолдон BAS КЭМЕРОН
    Арт. X16915335
    5.0
    2
    Фолдон BAS КЭМЕРОН
    Фолдон BAS КЭМЕРОН
      Фолдон BAS КЭМЕРОН
      Фолдон BAS КЭМЕРОН

      Фолдон BAS КЭМЕРОН

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16915335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		фолдон
      Вес, кг
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость